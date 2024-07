Überraschender Ausgang der Félix-Saga?

Nein, Atlético Madrid war nicht die richtige Wahl. Wer weiß, wie die Karriere von João Félix verlaufen wäre, hätte sich das seinerzeit 126 Millionen Euro teure Benfica-Juwel vor fünf Jahren nicht für die Colchoneros, sondern für einen anderen Verein entschieden. Schnell stellte sich heraus, dass in Madrid die Perspektive unter Defensiv-Trainer Diego Simeone fehlt.

Auch der FC Chelsea, der Félix leihweise für die Rückrunde der Saison 2022/23 unter Vertrag hatte, entpuppte sich nicht als Match. Das Gastspiel beim FC Barcelona verlief da schon deutlich besser, ist aber bereits wieder beendet und hat wohl keine Chance auf Verlängerung. Kehrt Félix jetzt zurück zum Startpunkt der Karriere?

50-50-Deal in Arbeit

Benfica Lissabon könnte eine spektakuläre Rückholaktion gelingen. Die portugiesische Boulevardzeitung ‚Correio da Manhã‘ berichtet, dass die Adler bereits Verhandlungen mit Atlético führen. 50 Prozent der Spielerrechte wolle man erwerben. Heißt: Félix würde zu Benfica wechseln und bei einem Weiterverkauf teilen sich Portugiesen und Madrilenen die Ablöse.

Entsprechend niedriger – wenn auch immer noch sehr hoch – würde jener Betrag ausfallen, den Benfica ad hoc an Atlético überweist. In Lissabon sei man optimistisch, dass der zu erwartende Verkauf von Innenverteidiger und EM-Teilnehmer António Silva (20) an Newcastle United den nötigen Spielraum schafft. In diesem Fall sind 50 Millionen Euro Ablöse im Gespräch.