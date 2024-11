Medien: Mbappé hat die Nase voll

Mannschaftliche Geschlossenheit sucht man bei Real Madrid dieser Tage vergebens. Weder offensiv noch defensiv ist die Marschroute der Königlichen so richtig ersichtlich. Kylian Mbappé hängt als Stoßstürmer in der Luft, beteiligt sich aber im Gegenzug auch nicht wirklich an der Arbeit gegen den Ball.

Die ‚Sport‘ berichtet, dass Mbappé von seiner Position inzwischen „die Nase voll“ habe. Schon zu Beginn sei der Franzose von dem Plan nicht begeistert gewesen, mehrheitlich auf der Neun agieren zu müssen. Allerdings – und das sollte einem der gesunde Menschenverstand sagen – gibt es auch nicht wirklich eine Alternative. Vinicius Junior ist auf die Linksaußen-Position festgelegt. Und einen der beiden draußen zu lassen, kann sich Carlo Ancelotti eigentlich nicht erlauben.

Der ‚Sport‘ zufolge ist Mbappés Umfeld „ernsthaft besorgt über die Situation“. Und das nicht zu Unrecht, denn die Lieblingsposition des 25-Jährigen ist auf absehbare Zeit besetzt. Zudem sind Ancelottis Möglichkeiten für die Sturmmitte sehr begrenzt. Endrick ist der einzige weitere Mittelstürmer im Kader. Und der 18-Jährige benötigt noch Zeit, um sich an den europäischen Spitzenfußball zu gewöhnen.