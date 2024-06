Ancelotti hofft auf Kroos-Wende

Carlo Ancelotti hat die Hoffnung noch nicht endgültig begraben, dass Toni Kroos doch noch ein Jahr dranhängt. „Wir warten auf ihn. Wenn er seine Meinung ändert, ist er immer willkommen“, äußerte sich Real Madrids Trainer im Anschluss an den gestrigen Champions League-Sieg.

Für Kroos war es der sechste Triumph in der Königsklasse und das letzte Spiel auf Vereinsebene. Nach der Europameisterschaft will der 34-Jährige seine Karriere beenden. Ancelotti sagt: „Er hätte nicht besser aufhören können. Er geht auf dem höchsten Niveau. Er ist eine Legende in diesem Verein. Alle Real-Madrid-Fans sind dankbar für das, was er für diesen Verein getan hat.“