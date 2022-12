„Alle Optionen prüfen“: Die Baustellen im Bayern-Kader

Eigentlich wollte der FC Bayern nicht auf dem Wintertransfermarkt aktiv werden. Doch „ist während der WM-Pause einiges passiert“, wie Hasan Salihamidzic gegenüber der ‚Sport Bild‘ feststellt, „also schließe ich nichts aus.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Sportvorstand weiter: „Wir versuchen, das Beste für unsere Mannschaft zu machen. Wir werden alle Optionen prüfen. Vor allem auf der Torwartposition, aber nicht nur dort. Schnellschüsse wird es nicht geben.“ FT macht den Kadercheck und sagt, an welcher Stelle die Bayern Winter-Verstärkung am nötigsten haben.

Lese-Tipp

Abwehr-Schlaks mit Torgefahr: Bayern schaut auf Juve-Debütanten

Tor: Die große Baustelle

Manuel Neuer (36) wird wegen seines Unterschenkelbruchs in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Alexander Nübel (26) soll ihn ersetzen. „Eine naheliegende Lösung“, nennt Salihamidzic den Leihabbruch mit der AS Monaco. Doch der Klub aus dem Fürstentum und Nübel (will Garantien) müssen erst zustimmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erste Alternative ist Yann Sommer (34/Borussia Mönchengladbach). Auch Keylor Navas (36/Paris St. Germain) und Bono (31/FC Sevilla) sollen im Rennen sein. Mit der ewigen Nummer zwei Sven Ulreich (34) zwischen den Pfosten soll es nicht in die Rückrunde gehen.

Abwehr: Dünnes Eis

Lucas Hernández (26) fehlt mit einem Kreuzbandriss bis Sommer. In der Innenverteidigung sehen sich die Bayern mit Dayot Upamecano (24), Matthijs de Ligt (23) und den Aushilfen Benjamin Pavard (26) sowie dem unerfahrenen Josip Stanisic (22) breit genug aufgestellt, um den Ausfall des Franzosen zu kompensieren. Auf die Existenz eines Linksfußes im Abwehrzentrum legt Trainer Julian Nagelsmann ohnehin nicht den größten Wert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großes Problem jedoch: Hernández war auch gleichzeitig der Backup für Linksverteidiger Alphonso Davies (22). Dessen lange Verletzung machte den Bayern schon Anfang 2022 zu schaffen. Einen Backup holten sie trotzdem nicht. Nun könnte künftig Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui (25) hinten links aushelfen, wie er es für Marokko bei der WM tat.

Doch was passiert, wenn Pavard innen und Mazraoui somit rechts gebraucht wird? Fünf gestandene Spieler für vier Positionen sind zu wenig. Bietet sich die Chance auf einen neuen Außenverteidiger oder einen Abwehr-Allrounder, könnten die Bayern zuschlagen. Auch als Vorgriff auf einen möglichen Pavard-Abgang im Sommer 2023. Nach FT-Infos besteht spätestens für diesen Zeitpunkt Interesse an Malo Gusto (19/Olympique Lyon).

Unter der Anzeige geht's weiter

Große Auswahl in Mittelfeld & Sturm

Im zentralen Mittelfeld haben die Platzhirsche Joshua Kimmich (27) und Leon Goretzka (27) mit Marcel Sabitzer (28) und Ryan Gravenberch (20) herausfordernde Vertreter. Zudem kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sommer Konrad Laimer (25/RB Leipzig) ablösefrei nach München.

Die Offensiv-Positionen sind zudem alle doppelt besetzt – zumindest, sobald Sadio Mané (30) seine Entzündung im Wadenbeinköpfchen auskuriert hat. Eric Maxim Choupo-Moting (33) erwies sich zuletzt als hervorragender Mittelstürmer. Im Sommer soll für diese Position dann idealerweise Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) kommen. Dass die Münchner schon im Winter einen Mittelstürmer dieser Güteklasse auftreiben können, ist wohl auszuschließen.