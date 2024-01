United schmiedet Transferplan für Guerra

Manchester United hat einen Plan ausgeheckt, um den heiß umworbenen Javi Guerra vom FC Valencia loszueisen. Laut ‚Relevo‘ wollen die Red Devils die Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers schon jetzt für den Sommer abschließen, ähnlich wie es der FC Bayern bei Bryan Zaragoza vollzogen hat. Guerra verfügt in seinem bis 2027 gültigen Vertrag über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro.

Das Eigengewächs der Fledermäuse stand in dieser Saison in 19 Pflichtspielen auf dem Platz. Mit seinen Leistungen hat das aufstrebende Talent schon früh in der Saison mehrere Topklubs auf sich aufmerksam gemacht. Darunter auch den FC Bayern sowie Newcastle United. Laut ‚Relevo‘ hat mittlerweile auch Juventus Turin die Fühler ausgestreckt. Die Alte Dame kann finanziell aber nicht mit den Red Devils mithalten. Ob am Ende tatsächlich die 100-Millionen-Marke für Guerra geknackt wird, ist angesichts von Valencias Wirtschaftslage fraglich. Unter Umständen ist der verschuldete Klub schon ab einer deutlich geringeren Summe gesprächsbereit.