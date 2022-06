Freiburg in Gesprächen mit Dieng

Der SC Freiburg konkretisiert das Werben um Mittelstürmer Bamba Dieng. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat der Bundesligist aus dem Breisgau Kontakt zum Management des 22-jährigen Torjägers von Olympique Marseille aufgenommen und sondiert dessen Situation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mitte Mai berichtete FT erstmals über das Freiburger Interesse an Dieng. Konkrete Schritte hatte der SCF zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht eingeleitet. Das hat sich nun geändert – zumindest gegenüber der Spielerseite.

Da Dieng bei OM noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, wird sich Freiburg auf kurz oder lang auch mit dem französischen Vizemeister zusammensetzen müssen. Vorsorglich hat Marseille die Ablöseforderung auf 15 Millionen Euro festgesetzt.

Überzeugungsarbeit nötig

Zuerst allerdings gilt es für Freiburg ohnehin, dem Spieler einen Wechsel in den Breisgau schmackhaft zu machen. Dieng hat sich mit acht Saisontoren und drei Vorlagen eine gute Rolle in Marseille erarbeitet. Daran würde der Senegalese eigentlich gerne anknüpfen und an der Côte d’Azur bleiben.

Das Interesse anderer Klubs hat an diesem Standpunkt bislang nichts ändern können. Neben Freiburg strecken auch englische Vereine die Fühler nach Dieng aus. Im Winter hatte er sich bereits in den Fokus von Newcastle United gespielt, konkret wurde die Sache allerdings nicht.