Bochum: Blum soll langfristig bleiben

Der VfL Bochum möchte den im Sommer auslaufenden Vertrag von Angreifer Danny Blum offenbar um mehr als eine weitere Saison ausdehnen. Nach Informationen der ‚Bild‘ plant Bochums Sportboss Sebastian Schindzielorz eine langfristige Zusammenarbeit mit dem 30-jährigen Routinier. Das Boulevardblatt berichtete bereits, dass sich Blums Kontrakt im Falle des Bundesliga-Aufstiegs automatisch bis 2022 verlängert.

Blum spielt seit 2019 in Bochum. Dort hat er sich zum Leistungsträger entwickelt. Mit dem VfL rangiert der Linksfuß derzeit mit 60 Punkten aus 31 Spielen auf dem ersten Tabellenplatz der zweiten Liga. In dieser Saison Blum auf wettbewerbsübergreifend 24 Einsätze (vier Tore). Aktuell laboriert er an einer Wadenverletzung.