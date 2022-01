Mainz verpflichtet Burgzorg

Verstärkung für die Offensivabteilung des FSV Mainz 05 ist gekommen. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der Niederländer Delano Burgzorg einen Kontrakt bis 2025 bei den Rheinhessen unterschrieben. Die Ablöse soll bei zwei Millionen Euro liegen.

Der 23-jährige Offensivspieler kommt aus der Eredivisie von Heracles Almelo und ist voller Vorfreude auf das Abenteuer Bundesliga: „Dass Mainz 05 mir die Möglichkeit gibt, mich in der Bundesliga zu beweisen, macht mich unheimlich stolz. Ich freue mich darauf, diesen Schritt machen, mich hier unter Bo Svensson und mit tollen Teamkameraden weiterentwickeln zu können und allen Mainz-05-Fans zu zeigen, was in mir steckt.“

Laut Coach Bo Svensson ist Burgzorg „ein schneller Offensivspieler, der sehr gut im Eins-gegen-eins ist und dazu mit seinen jungen Jahren noch eine Menge Entwicklungspotenzial hat. Er ist bereit, gemeinsam mit uns hart daran zu arbeiten, sein Potenzial hier noch weiter ausschöpfen zu können.“