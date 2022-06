Beier erneut nach Hannover – Verlängerung in Hoffenheim

In 34 Pflichtspielen war Maximilian Beier bei Hannover 96 an insgesamt 15 Treffern direkt beteiligt. Kein Wunder, dass die Roten die Sturm-Hoffnung unbedingt erneut ausleihen wollten. Nun hat sich der Zweitligist durchgesetzt.

Wie die Niedersachsen offiziell bestätigen, läuft Beier eine zweite Spielzeit am Maschsee auf. Die TSG Hoffenheim gibt zeitgleich die Vertragsverlängerung mit dem 19-Jährigen bis 2025 bekannt.

„Maxi hat mit seiner Art zu spielen, seiner Schnelligkeit und seiner unermüdlichen Bereitschaft in Hannover schon nach kurzer Zeit viele Sympathien für sich gewonnen. Man konnte sehen, wie er sich über die Saison hinweg immer besser an die Liga gewöhnt hat und daran gewachsen ist. Für die zweite Saison trauen wir ihm absolut zu, noch weitere Schritte zu machen – er ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende angekommen“, erklärt 96-Sportdirektor Marcus Mann.

Der Youngster ergänzt: „Ich hatte vom ersten Tag an das Gefühl, bei 96 sehr gut aufgehoben zu sein. In meiner ersten Saison durfte ich viele Spiele und Erfahrungen machen, die mich in meiner Entwicklung auf jeden Fall weitergebracht haben. Deswegen freue ich jetzt sehr auf mein zweites Jahr in Hannover und bin gespannt, was es für mich und für uns bereithält. Herzlichen Dank den Verantwortlichen bei 96 und in Hoffenheim, die das ermöglicht haben.“