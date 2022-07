Rexhbecaj wechselt innerhalb der Bundesliga

Der FC Augsburg kann wohl in Kürze die Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj vermelden. Die ‚Bild‘ erfuhr von dem bevorstehenden Transfer. Der 24-Jährige, derzeit noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, werde den verletzten Ballverteiler Niklas Dorsch in der Mittelfeldzentrale der Fuggerstädter ersetzen.

Rexhbecaj soll ein Jahr vor Vertragsende 1,75 Millionen Euro Ablöse kosten und in Augsburg für vier Jahre unterschreiben. Es ist bereits die vierte Bundesliga-Station für den Linksfuß. Wolfsburg verlieh seinen Mittelfeldspieler in der Vergangenheit an den 1. FC Köln und zuletzt an den VfL Bochum.

Mit der Rexhbecaj-Verpflichtung reagiert FCA-Manager Stefan Reuter auf den Mittelfußbruch von U21-Europameister Dorsch. Dank der Erfahrung von 103 Bundesligapartien kann der gebürtige Kosovare als sofortige Verstärkung eingeplant werden. Seine Perspektive in Wolfsburg war zuletzt hingegen eher überschaubar.