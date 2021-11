Rom: Grillitsch als Zakaria-Alternative?

Die AS Rom hat auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler einen weiteren Bundesliga-Profi ins Visier genommen. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge haben José Mourinho und Co. Florian Grillitsch als Alternative ausgemacht, sollte Wunschspieler Dennis Zakaria (24, Borussia Mönchengladbach) nicht zu haben sein.

In der aktuellen Bundesliga-Saison lief Grillitsch bislang achtmal auf. Seit seinem Wechsel von Werder Bremen in den Kraichgau hat sich 26-jährige Österreicher mit Vertrag bis Saisonende zu einem wichtigen Spieler bei der TSG entwickelt. Schon im Sommer waren Vereine aus Italien interessiert, jedoch bissen sich die SSC Neapel und der AC Mailand die Zähne an den Hoffenheimer Ablöse-Forderungen aus.