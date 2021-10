Salzburg bindet Simic

RB Salzburg plant langfristig mit dem 18-jährigen Roko Simic. Wie der österreichische Klub mitteilt, wurde der Vertrag des Stürmers bis 2025 ausgedehnt. Simic war im Sommer für vier Millionen Euro von Lokomotiva Zagreb gekommen und geht derzeit für Salzburgs Farmteam FC Liefering auf Torejagd.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Roko hat es in der kurzen Zeit bei uns schon ausgezeichnet gemacht und sowohl beim FC Liefering als auch im Youth League-Team starke Leistungen gezeigt und Tore erzielt“, so Sportdirektor Christoph Freund. Der kroatische U21-Nationalspieler traf für den Zweitligisten Liefering in neun Partien sechsmal.