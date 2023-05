Gerüchte um Farke-Aus – Dementi bleibt aus

Hat die gestrige Leistung der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach das Aus von Trainer Daniel Farke besiegelt? Von ‚At Broski – Die Sport-Show‘ wurde kurz nach Spielende das Gerücht gestreut, dass der Übungsleiter nach dem 2:5 gegen Borussia Dortmund vor der Entlassung steht. Seinen Job könne Ex-Profi und U23-Trainer Eugen Polanski übernehmen.

Mehrere Medien gingen daraufhin auf Stimmenfang bei Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus, der zuvor ein Interview bei ‚Sky‘ abgesagt haben soll. „Ich werde keine Gerüchte kommentieren“, wird der Fohlen-Boss von der ‚Bild‘ zitiert. Farke selbst sagte gegenüber ‚Sky‘, dass er „keine Lust“ habe, „einen flammenden Appell auf meine Person abzuhalten“.

So oder so: Für Farke wird die Luft jetzt richtig dünn. Unabhängig von den Gerüchten werden Virkus und Co. nun genau abwägen, ob sie mit ihrem zuletzt glücklos agierenden Coach in das Saison-Finale respektive in die nächste Saison gehen werden.