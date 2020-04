VfB: Mislintat will länger bleiben

Sven Mislintat kann sich eine langfristige Zukunft beim VfB Stuttgart vorstellen. „Ich habe von Beginn an alle Energie, die ich geben konnte, in diesen Klub gesteckt. Wir sind als Familie nach Stuttgart gekommen. Das tut man nicht, wenn man nicht mittel- bis langfristig denkt. Ob es über den Sommer 2021 hinaus geht, hängt am Ende hauptsächlich vom sportlichen Erfolg ab“, so der Sportdirektor des VfB Stuttgart in der ‚Bild‘.

Im kommenden Winter will sich der 47-Jährige mit seinen Bossen zusammensetzen und über seine persönliche Zukunft sprechen: „Ich bin nicht der Typ, der das Leistungsprinzip ausruft und möchte, dass es für mich ausgesetzt wird. Ich denke, im Winter 20/21 ist der richtige Zeitpunkt, sich dieser Bewertung durch den Vorstand und Aufsichtsrat zu unterziehen, sowie seine eigene Einschätzung abzugeben.“