Koch sagt Benfica ab – zwölf Millionen für Waldschmidt?

Benfica Lissabon forciert die Verpflichtung von Angreifer Luca Waldschmidt (24). Nach Informationen der ‚Bild‘ will der portugiesische Rekordmeister noch in dieser Woche Vertreter nach Freiburg schicken, um die Ablöse zu verhandeln. Bei zwölf Millionen Euro sei eine Einigung denkbar, so die ‚Bild‘.

Eine Verpflichtung des zweiten Freiburger Wunschspielers, Innenverteidiger Robin Koch, muss Benfica derweil abhaken. Laut der ‚Bild‘ will der 24-Jährige den SC Freiburg zwar verlassen, hat dem Klub aus Lissabon aber eine Absage erteilt.