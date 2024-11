VfL: Behrens vor Winter-Abflug?

Kevin Behrens könnte den VfL Wolfsburg schon im Winter verlassen. ‚Sky‘ zufolge würde der Bundesligist dem Mittelstürmer keine Steine in den Weg legen, sollte dieser den Abflug planen. Das Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers (zwei Länderspiele) ist ohnehin nur noch bis zum Sommer gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Behrens war im Januar für zwei Millionen Euro von Union Berlin in die Autostadt gewechselt. Dort sorgte der 33-Jährige aber weniger durch Tore, sondern eher abseits des Platzes für Negativschlagzeilen. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Bremer auf sechs Einsätze, in denen er einen Treffer vorbereitete.