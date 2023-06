Real Madrid: Der Preis für Havertz

Am gestrigen Sonntag vermeldete die ‚Bild‘, Kai Havertz stehe kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid. Auch ‚Sky‘ berichtet nun von den Planspielen, ganz so weit fortgeschritten sei der Deal aber noch nicht. Ein Transfer scheint dennoch gut möglich, der FC Chelsea sei „sehr offen“ für einen Verkauf.

Auf 50 bis 60 Millionen Euro plus Boni soll sich demnach die Preisvorstellung der Blues belaufen. An der Stamford Bridge steht Havertz nach aktuellem Stand bis 2025 unter Vertrag. Chelsea hatte im September 2020 noch 80 Millionen Euro an Bayer Leverkusen gezahlt.

Auch damals war Real Madrid schon am deutschen Nationalspieler dran. Gut möglich, dass die Königlichen und der 23-jährige Linksfuß im zweiten Anlauf zueinanderfinden.