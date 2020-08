Real verleiht Vallejo erneut

Jesús Vallejo wird auch in der kommenden Spielzeit für den FC Granada gegen den Ball treten. Wie Real Madrid bekanntgibt, wird der 23-jährige Innenverteidiger für die komplette Saison 2020/21 an die Andalusier ausgeliehen. Bereits in der abgelaufenen Rückrunde lief der Spanier für Granada auf.

Bei Granada etablierte sich der Ex-Frankfurter schnell und absolvierte 14 Pflichtspiele für den Klub. Vallejos Arbeitspapier bei den Königlichen läuft im nächsten Sommer aus.