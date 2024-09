Cherki lehnt Lyon-Abschied ab

Rayan Cherki sieht von einem späten Abschied von Olympique Lyon ab. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist Galatasaray an der Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert – der Offensivspieler lehnt einen Wechsel in die Süper Lig jedoch kategorisch ab. In der Türkei schließt das Transferfenster am Freitag, dem 13. September. Cherki strebt stattdessen eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags bei Lyon an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diesen Sommer war der technisch versierte Flügelspieler bei zahlreichen Klubs im Gespräch, darunter auch Paris St. Germain sowie Borussia Dortmund und RB Leipzig. Als Cherki parallel mit dem BVB als auch PSG verhandelte, stiegen die Pariser aus dem Poker aus. Am Ende wurde auch aus dem Wechsel nach Dortmund nichts. Für Lyon hat Cherki in dieser Saison noch kein Pflichtspiel bestritten, um einen potenziellen Verkauf nicht durch eine Verletzung zu gefährden.