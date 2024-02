Barça klagt Real an | Kimmich zu City?

Barça schießt scharf

Beim FC Barcelona ist man in diesen Tagen gar nicht gut zu sprechen auf den Erzrivalen Real Madrid. Die Katalanen in Person von Präsident Joan Laporta und Cheftrainer Xavi werfen den Königlichen Manipulation der Schiedsrichter vor. Unter anderem wird bei Real Madrid TV vor den Spielen der jeweilige Unparteiische für das kommende Real-Spiel vorgestellt. In einem Clip werden dann frühere Fehler des Schiris im Einsatz bei Partien des Rekordmeisters gezeigt.

Für den FC Barcelona stellt dies eine unerlaubte Beeinflussung dar. Das haben Laporta und Xavi öffentlich mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht. Die ‚Sport‘ titelt: „Xavi und Laporta schießen gegen Madrid“. Auch bei der ‚as‘ finden sich die beiden Barça-Verantwortlichen auf dem Cover, die Schlagzeile lautet: „Vereint gegen Madrid“. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ könnten die harten Anklagen dem Präsidenten durchaus noch um die Ohren fliegen. „Laporta geht ins Risiko“, so der Name der Titelstory.

Gedankenspiele um Kimmich

Beim FC Bayern heißt es: Nach dem Transfermarkt ist vor dem Transfermarkt. Viele Personalien müssen mit Blick auf den Sommer geklärt werden. Beispielsweise geht es um die Zukunft von Joshua Kimmich, dessen Vertrag 2025 ausläuft. Der FC Barcelona ist grundsätzlich interessiert, eine andere Spur soll zu Manchester City führen.

Ein Winter-Transfer war für die Skyblues keine Option. „Für den Sommer ist das aber eine andere Sache“, so ‚The Athletic‘. Bei City macht man sich also Gedanken, ob der zentrale Mittelfeldspieler eine passende Verstärkung wäre. Pep Guardiola holt zwar ungern Spieler von Ex-Klubs, gleichzeitig ist der Katalane aber ein großer Fan von Kimmich. Auch in Katalonien nimmt man das Interesse aus Manchester zur Kenntnis: „Konkurrenz für Barça“, fürchtet die ‚Mundo Deportivo‘. Ruft nach neun Jahren bei den Bayern für Kimmich im Sommer eine neue Herausforderung?