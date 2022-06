Zahnlose Löwen | Juve gibt „Vollgas“

Ungarn zähmt Three Lions

Den Auftakt in die Nations League hätte man sich in England anders vorgestellt. Ein enttäuschender Abend in Ungarn endete mit einer 0:1-Auswärtsniederlage. „Die Löwen bekommen eine Schulung“, titelt der ‚Mirror‘ auf den Innenseiten seiner Sonntagsausgabe und nimmt Bezug auf die mehr als 30.000 Kinder, die die Puskás Aréna bei dieser Partie zur Hälfte befüllten. Die ‚Daily Mail‘ setzt den Negativtenor fort und sieht in Trainer Gareth Southgate den Schuldigen für den jüngsten Misserfolg der Three Lions. „Southgate wird von lebendigem Ungarn in die Mangel genommen“, prangt die große Schlagzeile im Sportsegment des Wochenendblattes. Die Entscheidung, auf eine nicht eingespielte Dreierkette zu setzen, ging mächtig in die Hose.

Juve jagt Simeone jr.

In Italien werden die Transferaktivitäten von Juventus Turin in den Fokus gestellt. Die Alte Dame sucht händeringend nach einem geeigneten Sturmpartner für Galionsfigur Dusan Vlahovic. Im Zuge dessen gibt Juve laut der heutigen Titelseite der ‚Gazzetta dello Sport‘ „Vollgas“ bei der „Jagd auf (Giovanni, Anm. d. Red.) Simeone“, dem Sohn von Trainer-Haudegen Diego Simeone. Die Frontseite ziert zudem ein Bild des potenziellen Angriffsduos: Simeone auf Vlahovics Schultern. Die Leihgabe vom FC Bologna spielte bei Hellas Verona ihre bislang wohl beste Saison in Italien. Nach 37 Pflichtspielen in der Stadt, die einst als Schauplatz für Shakespeares ‚Romeo und Julia‘ diente, stehen 17 Treffer und sechs Vorlagen zu Buche. Eine Quote, die den Argentinier scheinbar ins Turiner Suchraster manövrierte.

Benfica heiß auf Horta

Auch in Portugal haben die Klubs längst einige ihrer Transferziele ausgemacht – so auch Benfica Lissabon. „Benfica erhöht den Einsatz“, erblickt man auf dem Cover des portugiesischen Blattes ‚Record‘. Beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison hofft man, mit Ricardo Horta (27) vom SC Braga einen Wunschspieler an Land ziehen zu können. Der Nationalspieler traf beim jüngsten 1:1-Remis gegen Spanien in der Nations League und war den Adlern in einem ersten Angebot zehn Millionen Euro wert. Eindeutig zu wenig für Bragas Kapitän – es wurde ohne zu Zögern abgelehnt. Nun legt man eine zwölf Millionen Euro schwere Offerte nach und bietet zudem einen Akteur als zusätzliche Tauschware an. Flügelspieler Gil Dias könnte in Braga anheuern, wenn sich die Parteien in puncto Ablöse einig werden.