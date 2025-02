Guardiola resigniert nach Real-Schock: „Bin nicht gut genug“

Die späte 2:3-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League am gestrigen Dienstagabend hat die Selbstzweifel bei Pep Guardiola noch einmal verstärkt. Wie der 54-jährige Coach von Manchester City auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie erklärte, mache ihn die ungewöhnliche Flut von Gegentoren kurz vor Spielende in dieser Saison ratlos: „Wenn das so weitergeht, können wir in der restlichen Spielzeit nicht konkurrenzfähig sein. Ich kann akzeptieren, wenn der Gegner besser ist. Aber im Moment bin ich nicht in der Lage das zu tun. Ich habe bereits vor Monaten gesagt, dass ich nicht gut genug bin, um der Mannschaft beizubringen, wie man mit diesen Situationen umgeht.“

Allein in den vergangenen fünf Partien in der Königsklasse kassierten die Skyblues in der Schlussviertelstunde acht Gegentore. Auch in der Liga häufen sich späte Gegentreffer und unglückliche Defensivaktionen in dieser Spielzeit. „Ich bin seit vielen Jahren hier. Wir waren eine außergewöhnliche Mannschaft. Wir waren starke Kontrahenten. Und dieses Jahr sind wir es nicht“, so Guardiola, der allerdings kategorisch ausschloss, dass die gegenwärtige Situation auf mentale Probleme seiner Spieler zurückzuführen ist: „Schlechte Entscheidungen, das ist alles.“