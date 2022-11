Ein Bundesliga-Spieltag voller WM-Sorgen

Grischa Prömel (Deutschland)

Der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim hat sich in den Dunstkreis von Bundestrainer Hansi Flick gespielt. Nun sind die WM-Hoffnungen dahin: Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspieler Christoph Baumgartner blieb Prömel liegen. Mittlerweile ist klar: Der 27-Jährige hat sich bei der 1:3-Pleite gegen RB Leipzig den Knöchel gebrochen. Damit wird Prömel monatelang ausfallen.

"Der Verdacht hat sich leider bestätigt: Grischa #Prömel hat sich schwer verletzt, er hat eine Fraktur des Knöchels. Ob der Bandapparat beschädigt ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen."



pic.twitter.com/YG0XY1JwMd — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) November 5, 2022

Niclas Füllkrug (Deutschland)

Auch beim 2:1-Sieg gegen Schalke 04 traf der Mittelstürmer für Werder Bremen – sein neuntes Saisontor. Nach knapp einer Stunde bat Füllkrug dann aber um seine Auswechslung. Im Nachgang erklärte der 29-Jährige: „Ich habe ein Knie abbekommen. Da wurde mir ein bisschen schummrig. Dann kamen Wade und Achillesferse dazu, dann macht die ganze Kette zu.“

Statt über ein WM-Aus dachte Füllkrug anschließend über das anstehende Spiel beim FC Bayern (Dienstag, 20:30 Uhr) nach: „Hoffentlich geht das so schnell wieder.“ Sein Trainer Ole Werner war optimistisch: „Ich gehe nicht von etwas Dramatischem aus, was die Ausfallzeit angeht.“ Gerade nach dem Ausfall von Timo Werner dürfte Füllkrug sein WM-Ticket nahezu sicher haben – so er denn fit ist.

Alphonso Davies (Kanada)

Erstmals seit 36 Jahren spielt Kanada eine Weltmeisterschaft. Nicht zuletzt dank seines Superstars Alphonso Davies. Doch der Linksverteidiger vom FC Bayern droht nun auszufallen. Beim 3:2-Sieg bei Hertha BSC musste Davies nach 63 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung runter.

Trainer Julian Nagelsmann schilderte anschließend: „Laut Tastbefund des Docs ist es mindestens ein Muskelfaserriss. Wir müssen abwarten, was morgen rauskommt.“ Schon ein Faserriss wäre für die WM ein großes Problem. Eine schlimmere Verletzung würde wohl automatisch Davies‘ Turnier-Aus bedeuten.