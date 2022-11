WM-Entwarnung bei Davies

Alphonso Davies darf durchatmen. Die Untersuchungen in Folge seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Hertha BSC (3:2) am gestrigen Samstag ergaben zwar einen Muskelfaserriss – nach Angaben des FC Bayern ist die WM-Teilnahme des Kanadiers aber nicht in Gefahr.

Allerdings wird Davies die abschließenden beiden Bundesliga-Spiele vor der WM-Pause gegen Werder Bremen (Dienstag, 20:30 Uhr) und auf Schalke (Samstag, 18:30 Uhr) verpassen. Anschließend macht sich der Linksverteidiger auf zur ersten WM-Teilnahme Kanadas seit 1986.