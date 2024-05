Drei große Namen für Galatasaray?

Seit Sonntag steht fest: Galatasaray ist Meister der Süper Lig. Der Traditionsklub will in der nächsten Saison dann auch unbedingt in der neu gestalteten Champions League an den Start gehen. Nach der Meisterfeier geht der Blick darum nun direkt in Richtung Sommertransfermarkt.

Wie die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, stehen große Namen auf der Wunschliste. Ganz oben befindet sich der Name Ilkay Gündogan (33). Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona ist schon länger ein Thema bei Gala. Präsident Dursun Ozbek wolle in diesem Sommer unbedingt zuschlagen. Gespräche mit Barça seien geplant.

Ein Duo von United?

Der Blick geht aber auch in die Premier League, genauer gesagt zu Manchester United. Dort endet in Kürze der Vertrag von Raphaël Varane (31). Der französische Innenverteidiger kommt ablösefrei auf den Markt, Gala würde gerne zuschlagen.

Und auch Varanes Teamkollege Casemiro (32) weckt Begehrlichkeiten am Bosporus. Der defensive Mittelfeldspieler ist zwar noch bis 2026 gebunden, United würde den Brasilianer aber gerne von der Gehaltsliste streichen.