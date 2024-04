Ex-Wunderkind Halilovic: HSV-Wechsel „ein Fehler“

Wandervogel Alen Halilovic betrachtet seinen Wechsel vom FC Barcelona zum Hamburger SV im Jahr 2016 als Fehler. In einem Interview mit dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio stellt das einstige kroatische Wunderkind fest, die Katalanen zu früh verlassen zu haben: „Damals dachte ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte, aber im Nachhinein hätte ich in Spanien bleiben, dorthin ausgeliehen werden und mich durchkämpfen sollen“, so Halilovic.

Der heute 27-Jährige sei nach eigener Aussage damals zwar vom sportlichen Projekt des HSV überzeugt gewesen, stellt rückwirkend allerdings fest: „Es war Blödsinn.“ Nach zahlreichen Stationen in Italien, Belgien, England, Kroatien und den Niederlanden steht Halilovic seit vergangenem Sommer bei Fortuna Sittard unter Vertrag. Mit sechs Torbeteiligungen in 29 Einsätzen läuft es sportlich auch wieder ganz ordentlich für den Linksfuß, der immer noch auf den großen Durchbruch hofft: „Ich möchte so weitermachen, um dann nächstes Jahr den nächsten Schritt zu machen.“