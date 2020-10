Lewandowskis Ex-Berater festgenommen

Der Ex-Berater von Robert Lewandowski, Cezary Kucharski, ist festgenommen worden. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ nahm die polnische Polizei den 48-Jährigen am heutigen Dienstag in Warschau in Gewahrsam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund sind neben dem Vorwurf der Steuerhinterziehung „strafbare Drohungen“ in Richtung seines ehemaligen Klienten Lewandowski. Insgesamt soll Kucharski 20 Millionen Euro von dem Bayern-Stürmer eingefordert haben.