Neuer Anlauf in England: Reyna verlässt den BVB

Die Wege von Giovanni Reyna und Borussia Dortmund trennen sich – zumindest zeitweise. Der Offensivspieler verabschiedet sich und heuert bei Nottingham Forest an. Beide Vereine haben sich auf ein Leihgeschäft geeinigt. Eine Kaufoption gibt es nicht, zudem wurde der Vertrag beim BVB um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Reyna war vor viereinhalb Jahren aus der Akademie des New York City FC an die Strobelallee gekommen. Insgesamt absolvierte er seitdem 120 Pflichtspiele für die BVB-Profis. In dieser Saison war der 21-Jährige allerdings häufig nur zweite Wahl. Nur einmal stand Reyna in der Bundesliga in der Startelf von Trainer Edin Terzic.

Durch die Rückholaktion von Jadon Sancho (23) hatte sich die Konkurrenzsituation für den US-Amerikaner zuletzt weiter verschärft. Reyna sah wenig Hoffnung auf regelmäßige Einsätze, seine Entwicklung drohte zu stagnieren.

In Nottingham will der feine Techniker nun einen neuen Anlauf nehmen. Wie es im Sommer mit Reyna weitergeht, bleibt offen.