Eintracht: Alario nach Brasilien?

Lucas Alario weckt offenbar Interesse vom Zuckerhut. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, zeigt Internacional Porto Alegre konkretes Interesse am Stürmer von Eintracht Frankfurt. Beim brasilianischen Klub sei der 31-Jährige der Wunschkandidat für den Sturm und werde als ideale Ergänzung zu Angreifer Enner Valencia (34) angesehen.

Dem Bericht zufolge denkt Internacional darüber nach, in Kürze ein offizielles Angebot für Alario einzureichen. Bei der SGE dürfte der Erstligist damit offene Türen einrennen. Unter Trainer Dino Toppmöller spielt der neunfache argentinische Nationalspieler sportlich keine Rolle mehr, kam in der laufenden Saison noch in keinem einzigen Spiel zum Einsatz. Alario hat bereits die Freigabe für einen Wechsel im Winter erhalten.