Leicester zieht Ayew an Land

Leicester City rüstet sich weiter für die Premier League. Wie der Aufsteiger mitteilt, kommt Jordan Ayew vom Klassenkameraden Crystal Palace zu den Foxes. Der 32-jährige Stürmer unterschreibt bis 2026. Als Ablöse fließen umgerechnet rund sechs Millionen Euro.

Für den 104-maligen ghanaischen Nationalspieler ist Leicester nach Aston Villa, Swansea City und Palace schon die vierte Station in England. In der vergangenen Saison kam Ayew in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte vier Tore und gab sieben Assists für die Eagles.