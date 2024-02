VfB: Bayern wollte Führich

Der FC Bayern war in der Vergangenheit an einer Verpflichtung von Chris Führich interessiert. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, wollten die Münchner den Außenstürmer vom VfB Stuttgart unter der ehemaligen Klubführung an Bord holen.

Demzufolge wäre der mittlerweile zum deutschen Nationalspieler avancierte Führich höchstwahrscheinlich beim Rekordmeister gelandet, wenn Hasan Salihamidzic noch das Sagen gehabt hätte. Auch die jüngste Verlängerung des 26-Jährigen bei den Schwaben bis 2028 wäre womöglich nicht zustande gekommen. Dafür ist im Winter Bryan Zaragoza (22) als Verstärkung für den Flügel beim FCB gelandet.