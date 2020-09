Bale spricht von Real-Abschied

Gareth Bale liebäugelt nun doch mit einem Abgang von Real Madrid. „Wir haben noch viel Zeit in diesem und weiteren Transferfenstern. [...] Die Entscheidung liegt in den Händen von Real Madrid“, so der 31-jährige Waliser gegenüber ‚Sky Sports‘. Eine Rückkehr in die Premier League kann er sich vorstellen: „Wenn sich diese Optionen ergeben, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen.“

Zuletzt machten Bale und Berater Jonathan Garnett keinerlei Anstalten, öffentlich einen Wechselwunsch zu artikulieren. Den habe es aber immer wieder gegeben, wie der Flügelstürmer betont. „Ich habe letztes Jahr versucht zu gehen, aber sie (Real Madrid, Anm. d. Red.) haben in letzter Sekunde alles blockiert. Und es gab noch weitere dieser Fälle“, bemerkt Bale, der bekräftigt: „Es liegt am Verein. Sie machen es sehr schwierig, um ehrlich zu sein.“ Real-Coach Zinedine Zidane soll mittlerweile beschlossen haben, Bale nicht mehr einzusetzen.