Union: Kommen noch zwei neue Angreifer?

Der Kader von Union Berlin erlebt im Winter einen kleinen Umbruch. Große bis mittelgroße Namen wie Leonardo Bonucci (36) oder Sheraldo Becker (28) sind weg. Dafür kamen Verteidiger Kevin Vogt (32) und mit Chris Bedia (27) auch schon ein neuer Stürmer. Weitere Offensivverstärkung soll nun offenbar noch folgen – und zwar gleich im Doppelpack:

Unter der Anzeige geht's weiter

Yorbe Vertessen (23)

Der Transfer des Linksaußen von der PSV Eindhoven schien vor ein paar Tagen schon einmal ziemlich nah. Nun berichtet die ‚Bild‘, dass der Belgier im morgigen Spiel gegen Almere City (18:45 Uhr) noch einmal für den niederländischen Tabellenführer auflaufen soll. Wahrscheinlich wie so oft als Joker. Anschließend könnte der Wechsel nach Berlin klappen. Kostenpunkt: 4,5 bis fünf Millionen Euro Ablöse. Vertessen soll bis 2028 unterschreiben.

Lese-Tipp

Nach Sané-Skandal: Union trifft Bjelica-Entscheidung

Marco Grüll (25)

Werder Bremen, Mainz 05 und der VfL Bochum zeigten zuletzt ebenfalls Interesse am Flügelspieler von Rapid Wien. Union bemüht sich aber offenbar am konkretesten um die Gunst von Grüll. Ein halbes Jahr vor Vertragsende boten die Eisernen laut der ‚Bild‘ zuletzt 800.000 Euro Ablöse plus Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent. Die Österreicher lehnten ab. Die Geschichte scheint aber noch nicht zu Ende erzählt. Grüll schoss in 23 Pflichtspielen der laufenden Saison zwölf Tore und gab sechs Vorlagen.