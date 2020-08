Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 | Die Noten zum Spiel

Olympique Lyon kam stark in die Partie und hatte durch Memphis Depay und Karl Toko Ekambi gleich zwei Großchancen, um früh in Führung zu gehen. Dank Außennetz und Pfosten blieb es aber beim 0:0. Bis zum großen Auftritt von Serge Gnabry. Der deutsche Nationalspieler erzielte per Doppelpack den 2:0-Halbzeitstand.

Den zweiten Durchgang kontrollierten die Bayern von Beginn an und ließen OL zunächst nicht mehr ins Spiel zurück. Im Laufe der Hälfte kamen die Franzosen zwar nochmal stärker auf, konnten aber nur noch phasenweise Gefahr auf das Neuer-Tor entwickeln, ohne wirklich zwingend zu werden. Am Ende durfte sich auch Robert Lewandowski nochmal in die Torschützenliste eintragen. Wirklich gefährdet war der Bayern-Sieg nie.

Die Torfolge

18‘ Gnabry: Kimmich spielt auf seiner rechten Seite den Ball steil auf Gnabry, der in die Mitte zieht. Lewandowski hinterläuft clever und schafft so Raum für den deutschen Nationalspieler, der von der Strafraumgrenze den Ball mit links ins linke obere Toreck einschweißt.

33‘ Gnabry: Sein zweites Tor leitet Gnabry selbst ein. Der 25-Jährige stürmt durchs Zentrum und spielt den Ball links raus auf Perisic, der bringt den Ball zurück in die Mitte. Dort muss Lewandowski das Tor machen, rutscht aber aus und trifft den Ball nicht richtig. Der Doppeltorschütze ist zur Stelle und staubt ab.

88‘ Lewandowski: Kimmich bringt einen Freistoß kurz vor der rechten Eckballfahne butterweich in die Mitte. Lewandowski steigt in der Mitte am höchsten und erzielt per Kopf seinen sage und schreibe 15. Champions League-Treffer in dieser Saison.

Die Noten

Eingewechselt

46‘ Niklas Süle (3) für Boateng

63‘ Kingsley Coman (3) für Perisic

76‘ Philippe Coutinho für Gnabry

82‘ Corentin Tolisso für Thiago

82‘ Benjamin Pavard für Goretzka