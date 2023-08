Bayern hebt den Daumen: Freie Bahn für Pavard

Der Transfer von Benjamin Pavard zu Inter Mailand wird über die Bühne gehen, auch wenn der FC Bayern bis zur ursprünglich vereinbarten Frist am heutigen Nachmittag noch keinen Ersatz am Haken hat. Diese Zusage haben die Mailänder laut ‚Sky Italia‘ heute aus München erhalten. Noch am gestrigen Montag hieß es, dass der Wechsel des Franzosen erst über die Bühne geht, wenn Bayern einen Nachfolger am Haken hat.

Aufgrund neuer Entwicklungen ist man beim deutschen Rekordmeister aber zuversichtlich, noch vor Ablauf des Transferfensters einen Ersatz für Pavard an Land zu ziehen. Der 27-Jährige wird sich laut Gianluca Di Marzio noch heute auf den Weg nach Mailand machen. Morgen soll der Medizincheck erfolgen. Als Ablöse fließen 30 Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni für den Verteidiger.

Wer dafür das Erbe von Pavard antritt, ist noch nicht gänzlich geklärt. Mit Trevoh Chalobah (24/FC Chelsea) und Armel Bella-Kotchap (21) kristallisierten sich zuletzt zwei heiße Kandidaten heraus. Aktuell sind die Aktien von Chalobah etwas höher. Das letzte Wort ist bei den Verhandlungen aber im Gegensatz zum Pavard-Poker noch nicht gesprochen.