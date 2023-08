Pavard-Ersatz: Bayern startet Chalobah-Gespräche

Die Spur vom FC Bayern zu Trevoh Chalobah (24) wird offenbar heißer. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Rekordmeister die Transfergespräche mit dem FC Chelsea aufgenommen.

Aus Sicht der Münchner sind ebenjene Gespräch aber wohl mit einer Schlappe gestartet. Laut dem Transferexperten haben die Londoner dem Bundesligaprimus mitgeteilt, dass sie den polyvalenten Verteidiger nicht verleihen wollen.

Damit ist der Transferpoker aber nicht beendet. Der Premier League-Klub sei offen dafür, Chalobah zu verkaufen. Dementsprechend sollen die Gespräche zeitnah fortgeführt und dann eine Entscheidung getroffen werden.

Dazu passt: Am heutigen Dienstag will Inter Mailand Gianluca Di Marzio zufolge Klarheit haben, was einen Verkauf von Benjamin Pavard (27) betrifft. Bis 15 Uhr soll sich die Zukunft des Franzosen entscheiden.