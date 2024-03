FC Bayern: Wichtiger Schritt für Sarr

Bouna Sarr hat einen wichtigen Schritt in Richtung seines Comebacks gemacht. Wie der FC Bayern verkündet, absolvierte der 32-jährige Rechtsverteidiger am heutigen Donnerstag erstmals wieder eine Trainingseinheit mit dem Ball am Fuß. Im vergangenen Dezember hatte sich Sarr das Kreuzband gerissen.

Dass der Senegalese noch einmal für den FC Bayern auflaufen wird, ist trotz seiner fortschreitenden Rehabilitation aber unwahrscheinlich. Sein Vertrag in München läuft im Sommer aus. Dann wieder fit zu sein, würde Sarr aber sicherlich bei der Suche nach einem neuen Klub helfen.