Köln gibt Ehizibue ab

Der 1. FC Köln und Kingsley Ehizibue gehen getrennte Wege. Wie die beteiligten Vereine verkünden, schließt sich der 27-jährige Rechtsverteidiger Udinese Calcio an. Beim italienischen Erstligisten unterschreibt der Nigerianer bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Dem Vernehmen nach zahlt Udine eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro für Ehizibue. Der 27-Jährige war 2019 für kolportierte zwei Millionen von PEC Zwolle nach Köln gewechselt. Dort wäre sein Vertrag im kommenden Jahr ausgelaufen.

Seit seinem Wechsel zum FC stand Ehizibue in 75 Pflichtspielen für den Klub auf dem Platz. Einen Stammplatz hatte er unter Trainer Steffen Baumgart aber nicht inne. In Udine tritt der Rechtsverteidiger nun in die Fußstapfen von Brandon Soppy (20), den es zu Atalanta Bergamo zog.