Angebote für Geubbels – deutsche Klubs zögern

In einen möglichen Sommertransfer von Willem Geubbels (23) kommt allmählich Tempo rein. Nach FT-Informationen haben gleich vier italienische Klubs – Hellas Verona, Udinese Calcio, Parma Calcio und US Lecce – aufs Gaspedal gedrückt und ihr Interesse konkretisiert. Zwei Klubs haben dem FC St. Gallen bereits formelle Angebote unterbreitet. Allerdings waren die Schweizer noch nicht zufrieden – keine Offerte entsprach den Wünschen des Vereins vom Bodensee.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch ein englischer Klub wagte einen konkreten Vorstoß, der Erfolg blieb jedoch ebenfalls aus. In Deutschland herrscht dahingehend noch Gelassenheit. Obwohl mit dem 1. FC Köln, dem Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin einige Bundesligisten an Geubbels dran sind, haben diese noch keine weiteren Schritte unternommen. Auf ein offizielles Angebot aus Deutschland wartet man in der Schweiz bislang vergebens.