S04: Schröder bestätigt Yoshida-Interesse

Der FC Schalke hat das Interesse an Japans Nationalspieler Maya Yoshida offiziell bestätigt. „Ja, es stimmt. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Verpflichtung von Maya Yoshida“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der ‚Bild‘, „er ist mit seinem Profil ein hochinteressanter Spieler für Schalke 04.“

Erfahrungsgemäß liegt ein Deal bei solch klarer Wortwahl eines Offiziellen in den Endzügen. Am gestrigen Montag berichtete erstmals Fabrizio Romano über Yoshidas anstehenden Wechsel nach Gelsenkirchen. Am heutigen Dienstag solle bereits der Medizincheck stattfinden. Nach seinem Vertragsende bei Sampdoria Genua ist der 33-jährige Innenverteidiger ablösefrei.