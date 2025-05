Nagelsmann nominiert Burkardt nach

Julian Nagelsmann nimmt verletzungsbedingt noch einmal eine Änderung im Aufgebot für das Final Four der Nations League vor. Wie der DFB verkündet, wird Jonathan Burkardt (24) von Mainz 05 kurzfristig für das Miniturnier nachnominiert. Der Mittelstürmer nimmt den Kaderplatz von Angelo Stiller (24) ein. Der Sechser vom VfB Stuttgart steht wegen seiner noch nicht ganz ausgeheilten Sprunggelenksverletzung nicht zur Verfügung.

Am 4. Juni (21 Uhr) trifft die deutsche Mannschaft in München auf Portugal. Im Erfolgsfall geht es vier Tage später im Finale in Stuttgart gegen den Sieger aus dem Duell Spanien gegen Frankreich (5. Juni, 21 Uhr) um den Titel in der Nations League.