Ruiz im Anflug auf Paris

Fabián Ruiz (26) steht kurz vor einem Wechsel zu Paris St. Germain. Nach Informationen unserer französischen FT-Partnerseite Foot Mercato wurde das Angebot an die SSC Neapel zwar noch nicht angenommen, der Hauptstadtklub hofft aber auf grünes Licht in den kommenden 24 Stunden. Bis zum Ende der Woche wird Ruiz in Paris erwartet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatten sich die Klubs stark angenähert. PSG bot 25 Millionen Ablöse inklusive Boni, Napoli forderte 28 Millionen. Entscheidend sind wohl die Bonusvereinbarungen, mit 23 Millionen fixe Ablöse plus fünf Millionen Euro in variablen Zahlungen soll sich Neapel zufrieden geben. Laut Foot Mercato bietet PSG dem Spanier einen Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro netto pro Saison.