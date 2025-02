Schalke zweifelt an Becker

Die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 sind sich bei der Personalie Timo Becker uneins. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, bestehen auf der Führungsebene der Knappen Zweifel, ob der 27-Jährige die Qualität besitzt, um S04 weiter nach vorne zu bringen. Der Verteidiger ist im Sommer ablösefrei, in der Vergangenheit hat er sich, auch nachdem er Gelsenkirchen verlassen hatte, mehrfach weiterhin als Schalke-Fan bekannt.

Dem Bericht zufolge sind sich die Verantwortlichen beim Zweitligisten nicht einig, ob Beckers Qualität ausreicht, um die Rolle als Identifikationsfigur, die er zweifelsfrei wäre, auch sportlich auf dem Platz auszufüllen. In dieser Saison führte er Holstein Kiel zeitweise sogar als Kapitän aufs Feld und spielt meist von Beginn an, kann dabei aber nicht immer überzeugen. Mit den Störchen steht Becker, der sowohl in der Innenverteidigung als auch rechts eingesetzt werden kann, aktuell auf dem letzten Platz der Bundesliga.