Magdeburg bedient sich in Köln

Der 1. FC Magdeburg holt sich für die nächste Saison Verstärkung vom 1. FC Köln an Bord. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt Pierre Nadjombe zum 1. Juli an die Elbe. Dann läuft der Vertrag des 20-Jährigen in der Domstadt aus. Einsetzbar ist Nadjombe auf beiden Außenverteidiger-Positionen. Beim FC kam der in Köln geborene Togolese in dieser Saison 19 Mal für das Regionalliga-Team zum Einsatz (zwei Tore, drei Assists).

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, sagt: „Pierre ist ein junger Spieler, in dem wir sehr viel Potenzial sehen. Er kann die Außenbahnen sowohl defensiv als auch offensiv bekleiden. Auch ihm trauen wir zu, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen.“ Trainer Christian Titz ergänzt: „Mit Pierre konnten wir einen dynamischen, schnellen Spieler verpflichten, der auch im Spiel nach vorne seine Qualitäten hat. Aufgrund seines jungen Alters hat er noch ein gutes Entwicklungspotenzial.“