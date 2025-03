„Er braucht Zeit“: Pavlovic-Rückkehr erst kommende Saison?

Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat sich zum Stand der Dinge beim aktuell an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankten Aleksandar Pavlovic geäußert. Im Rahmen der Medienrunde vor der Liga-Partie gegen St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) machte der Belgier deutlich, dass man bei Pavlovic weiter abwartet und von Woche zu Woche schaut: „Wir fragen Spieler immer, wenn sie Probleme haben, was das medizinisch bedeutet. Er braucht Zeit.“

Ob der 20-Jährige in der laufenden Bundesliga-Saison noch einmal für den Rekordmeister zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. „Wir setzen ihn nicht unter Druck und gehen Woche für Woche vor. Wenn die Ärzte sagen, dass er spielbereit ist, werden wir einen Plan ausarbeiten“, verdeutlicht Kompany. Ein Einsatz in den Champions League-Viertelfinalpartien gegen Inter Mailand am 8. und 16. April kommt für den deutschen Nationalspieler definitiv zu früh.