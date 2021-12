HSV: Doyle-Leihe vor Abbruch

Der Hamburger SV wird den Leihvertrag mit Tommy Doyle voraussichtlich vorzeitig auflösen. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ wird der 20-Jährige nach seinem Heimaturlaub in England nicht in die Hansestadt zurückkehren. Ursprünglich sollte der Rechtsfuß bis zum Sommer an der Elbe bleiben.

Doyle war im Sommer aus der U23-Mannschaft von Manchester City zum HSV gewechselt. Seitdem konnte sich der Mittelfeldspieler unter Trainer Tim Walter nicht durchsetzen und verbucht lediglich sechs Kurzeinsätze in der zweiten Liga. Einzig in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Nürnberg (4:2 i.E.) stand Doyle in der Startelf.