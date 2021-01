Nach Vertragsauflösung: Subotic denkt nicht an Karriereende

Innenverteidiger Neven Subotic hat sich nach seinem Aus beim türkischen Erstligisten Denizlispor zu seinen Zukunftsplänen geäußert und dabei ein baldiges Karriereende ausgeschlossen. „Ans Aufhören denke ich noch lange nicht. Meine Zukunft sehe ich aus persönlichen Gründen, die sich in den letzten Monaten geändert haben, näher an Deutschland. Ich bin fit und habe noch einige Ziele vor Augen“, so der 32-jährige Serbe gegenüber ‚Sport1‘.

Erst am Freitag hatte der routinierte Abwehrspieler seinen Vertrag bei Denizlispor nach nur vier Monaten aufgelöst, da nach längeren Verhandlungen zwischen dem Spieler und dem Klub „keine seriösen Lösungen für ein nachhaltiges Arbeitskonzept“ gefunden worden seien. Während seiner Zeit in der Türkei absolvierte Subotic nur fünf Pflichtspiele für den Süper Lig-Klub.