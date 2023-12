Korb für Frankfurt und Bayern: Kehrer-Deal vor Abschluss

Thilo Kehrer wird trotz guter Vorzeichen doch nicht in die Bundesliga wechseln. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, steht der Abwehrspieler von West Ham United kurz vor der sechsmonatigen Leihe zur AS Monaco. Beide Klubs befinden sich unmittelbar vor der vollständigen Einigung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zahlreiche Klubs hatten ihren Hut ins Rennen um den 27-Jährigen geworfen. Der FC Sevilla, der AC Mailand, die AS Rom, Stade Rennes und der OGC Nizza befanden sich unter anderem in der Verlosung. Auch zwei Bundesligisten gucken in die Röhre.

Lese-Tipp

Simeone auf dem Markt: Eintracht & BVB mischen mit

Wochenlang wurde Eintracht Frankfurt mit Kehrer in Verbindung gebracht. Nach FT-Infos wollte sich auch der FC Bayern in Person von Thomas Tuchel über die Verfügbarkeit des Ex-Schalkers erkundigen. Nun ist klar, dass die Münchner als auch die SGE sich anderweitig nach einer Abwehrverstärkung umsehen müssen.