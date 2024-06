De Bruyne liebäugelt mit Saudi-Wechsel

Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne kann sich gut vorstellen, zum Ende seiner Karriere in die Saudi Pro League zu wechseln. In einem Interview mit dem belgischen Fernsehsender ‚VTM‘ sagte der 32-Jährige: „Wenn ich dort zwei Jahre lang spiele, kann ich unglaublich viel Geld verdienen. Dafür müsste ich 15 Jahre lang Fußball spielen. Vielleicht komme ich selbst dann noch nicht einmal auf diesen Betrag. Dann muss man darüber nachdenken, was das für mich bedeuten kann. Aber im Moment kann ich damit noch warten.“

De Bruyne geht im Sommer in sein letztes Vertragsjahr bei Man City. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasste er einige Spiele der Citiziens, trotzdem sammelte er beachtliche 24 Scorerpunkte (sechs Tore, 18 Vorlagen) in 26 Pflichtspielen. In diesem Sommer wird er die belgische Nationalmannschaft als Kapitän bei der Europameisterschaft auf das Feld führen.