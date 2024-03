SV Werder: Zweiter Sommertransfer im Visier

Obwohl der SV Werder Bremen aus den vergangenen drei Bundesligapartien nur einen Punkt mitnahm, befindet sich der Traditionsverein auf einem soliden zehnten Tabellenplatz. Mit dem Abstieg muss man sich an der Weser nicht mehr beschäftigen. Damit das auch in der kommenden Saison so bleibt, laufen die Kaderplanungen auf Hochtouren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere zwischen den Pfosten bahnt sich beim Bundesligisten ein Stühlerücken an. Die auslaufenden Verträge von Ex-Stammkeeper Jiri Pavlenka (31) und Ersatzmann Eduardo dos Santos Haesler (25) werden aller Voraussicht nach nicht mehr verlängert. Die freiwerdenden Kaderplätze sollen Leihrückkehrer Mio Backhaus (19/FC Volendam) sowie ein externer Neuzugang füllen.

Lese-Tipp

Andere Klubs sind dran: Agu spricht über Werder-Zukunft

Den neuen Schlussmann könnten die Bremer bereits ausfindig gemacht haben. Nach Informationen des serbischen ‚Meridian Sport‘ befindet sich Stojan Lekovic (22) auf dem Radar der Grün-Weißen. Von einem konkreten Interesse seitens Werder ist die Rede. Zudem sollen weitere nicht genannte Interessenten den 1,99 Meter großen Torhüter vom FK Radnicki Kragujevac auf dem Schirm haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweiter Neuzugang?

Ein konkretes Angebot sei beim serbischen Erstligisten jedoch noch nicht eingetroffen. Legen Clemens Fritz und Co. einen Zahn zu, wäre Levkovic nach Marco Grüll (25) schon der zweite Transfer für die kommende Spielzeit. Der österreichische Offensivspieler kommt ablösefrei von Rapid Wien.